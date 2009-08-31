Начало сентября будет теплым

Наступающий сентябрь стартует по-летнему теплой погодой.

Под влиянием антициклона и воздушных масс, поступающих с юга Европы, 1 сентября температура воздуха в Минске составит 23-25 градусов тепла.

Такими же погожими, без осадков ожидаются 2 и 3 сентября. В последующие несколько дней погоду будут диктовать более прохладные воздушные массы из Атлантики, которые принесут кратковременные дожди. В дневные часы столбик термометра будет колебаться от +18 до +23 градусов. Затем прогнозируется чередование областей повышенного и пониженного атмосферного давления с преобладающей температурой воздуха +14… +20 градусов.

Во второй половине месяца в отдельные дни возможно повышение дневной температуры до +23 градусов, но при этом возрастет угроза ночных заморозков до минус двух. В целом же сентябрь по температурным характеристикам ожидается близким к климатической норме со среднесуточной температурой воздуха +11… +13 градусов. Что касается осадков, то их количество прогнозируется ниже среднестатистических значений, а значит, бабье лето в сентябре состоится, передает агенство «Минск-новости».