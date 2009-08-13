Начальники генштабов ВС Беларуси и России обсудят в Москве подготовку к учениям «Запад-2009»

Во время визита белорусская делегация посетит Московский военный округ, воинские части и встретится с командованием.

Отметим, в крупномасштабном оперативно-стратегическом учении «Запад-2009» будут задействованы российские самолеты и вертолеты.

– Лётный состав будет отрабатывать ночные стрельбы по мишеням. Также, кое-что новое отработает истребительная авиация – это работа по наземным целям, то есть будут работать со сложных видов маневра, – сказал исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь Андрей МАРТЫНЧИК. – Каждый раз в этих учениях принимают участие молодые лётчики, которые впоследствии будут нести боевое дежурство в системе противовоздушной обороны.

– «Учения Запад-2009» будут самыми масштабными учениями, которые мы проводим совместно с Российской Федерацией. Замысел учений утвержден главнокомандующим вооруженными силами РБ, президентом РБ Александром Григорьевичем Лукашенко. Все учебно-боевые действия, и весь ход учений будут проводиться в соответствии с утвержденным замыслом. Именно поэтому, участие в совместном учении является одним из главных вопросов, который рассматривается в ходе рабочей встречи начальника генерального штаба Беларуси, – сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь Вячеслав РЕМЕНЧИК.