Начались раскопки предполагаемой могилы Федерико Гарсиа Лорки

Вблизи города Гранада на юге Испании начались раскопки захоронения Федерико Гарсиа Лорки, одного из величайших поэтов и драматургов Испании, застреленого в 1936 году боевиками, верными генералу Франко, всего через месяц после начала Гражданской войны.

По сей день место последнего упокоения поэта остается загадкой. Многочисленные проекты по обнаружению, идентификации и перезахоронению его останков в более подходящем для великого писателя месте неизменно наталкивались на протесты со стороны его родных. В конце концов в 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, и родственники жертв режима Франко получили государственную помощь по перезахоронению останков своих близких. Семья Франсиско Галади (анархиста-тореадора, который, вероятно, был расстрелян вместе с Лоркой) попросила провести раскопки в той местности, где, предположительно, были похоронены расстрелянные. После этого семья Лорки смягчилась и даже согласилась предоставить образцы ДНК, чтобы отличить кости поэта от останков других мужчин, пишет «Компьюлента».

Во время Гражданской войны и после нее франкисты убили примерно 130 тысяч человек. Многие из жертв хоронились в братских могилах, о местонахождении которых не знают ни родственникам, ни историки. Ян Гибсон, биограф Лорки, считает, что обнаружение останков поэта позволит привлечь к этой проблеме внимание общества. Здесь надо отметить уникальность испанцев: Франко был единственным фашистским диктатором Европы, который удержался на троне после Второй мировой войны. А после его смерти в 1975 году в Испании утвердилась «политика забвения» (el pacto de olvido): вместо расследования преступлений франкистов страна просто стала развиваться дальше. Это понятно, ведь в сделке с совестью были повинны слишком многие, и едва ли нашлись бы судьи, которых не надо было бы судить вместе с обвиняемыми.

Предполагаемая могила Лорки является местом паломничества. Здесь всегда можно увидеть свежие цветы. На раскопе нельзя появляться с фотокамерами, дабы в Интернет не попали «бестактные снимки».