Начались долгожданные каникулы!

С 28 мая начинают работу все летние оздоровительные учреждения.

Дневные и стационарные лагеря готовы принять на летний отдых более 80 тысяч минских школьников. Из 523 почти треть лагерей будет профильными, в том числе спортивные, для одаренных детей, для детей с ослабленным здоровьем, для трудных подростков.

В нынешнем году, так же как раньше, предусмотрено оказание родителям финансовой помощи в приобретении путевок. В лагеря с дневным пребыванием размер дотации из средств соцстраха на одну путевку составляет Br70 тысяч.

Внутренние войска МВД Беларуси организуют 23 летних оздоровительных лагеря для "трудных" подростков. Они будут организованы на базе частей во всех регионах республики. Как в дневном, так и в круглосуточном режимах. В частности, палаточный лагерь планируется разбить в Минской области в "Зубренке". Эффективно проводится работа и в столице, где правоохранители помогают в воспитательной работе с подростками ГУВД Мингорисполкома. За последние годы в стране отмечается снижение уровня подростковой преступности - за 10 лет количество преступлений сократилось более чем на 19%.