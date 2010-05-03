Началась застройка нового микрорайона Лебяжий в Минске

Застройка началась с прокладки инженерных сетей.

Первые семь многоэтажек строители пообещали сдать уже следующей весной.

Запланированы досуговый и образовательный центры, административные здания и даже китайский квартал. Участки под индивидуальную застройку получат в элитном районе многодетные семьи. А в современных монолитно-каркасных высотках новоселами станут несколько десятков тысяч минчан. Архитекторы внесли в проект также ресторан, залы боулинга, бильярда и дискотеки, интернет-кафе и клубы. А вдоль водоема благоустроят зону отдыха.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Это будет прекрасный новый микрорайон, в котором будет построено около 800 тысяч квадратных метров жилых домов. Пройдет чуть более четырех лет, и здесь, где мы сегодня стоим, появятся улица, стоянка, жилые дома. Это будет новый красивый микрорайон.