Началась выдача паспортов нового образца

Сегодня начинается выдача паспортов, заполненных по новой технологии. Первыми новые документы получат жители Минска и Минской области. Паспорта старого образца будут действительны в течение срока, на который они выданы, в том числе и для выезда за границу. В свою очередь в департаменте по гражданству и миграции МВД обратились к гражданам с просьбой не спешить выезжать за рубеж по модернизированным паспортам. В ближайшее время департамент передаст в МИД бланки белорусских паспортов, заполненных по новой технологии, а министерство разошлет их во все иностранные дипломатические представительства и консульства - для ознакомления с новой формой пограничных служб иностранных государств.