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Началась выдача паспортов нового образца

15 мая 2006 12:00
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Сегодня начинается выдача паспортов, заполненных по новой технологии. Первыми новые документы получат жители Минска и Минской области. Паспорта старого образца будут  действительны  в течение срока, на который они выданы,  в том числе и для выезда за границу. В свою очередь в департаменте  по гражданству и миграции МВД обратились к гражданам  с просьбой  не спешить выезжать за рубеж по модернизированным паспортам. В ближайшее время департамент передаст в МИД бланки белорусских  паспортов, заполненных по новой технологии, а  министерство разошлет  их  во  все иностранные дипломатические представительства и консульства -  для ознакомления с новой формой пограничных служб иностранных государств.
# общество

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