Началась регистрация на централизованное тестирование в белорусских вузах

Кампания нынешнего года не станет для абитуриентов сюрпризом. Университеты будут действовать по наработанной за последние годы схеме.

С выбором трех учебных дисциплин, языком, на котором будет сдавать экзамен, пунктом тестирования абитуриенты должны определиться до начала лета и записаться на ЦТ самостоятельно. Победители олимпиад и чемпионы обязаны зарегистрироваться наравне со всеми.

Первое испытание пройдет 14 июня — по белорусскому языку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пункты будут работать с 9 до 19 часов в будни и до 18.00 в субботу. Абитуриенту необходимо заполнить заявление и предоставить документ о внесении платы, а также паспорт. В нынешнем году во всех 73-х пунктах введена автоматизированная система записи на ЦТ. Принцип «Одного окна» позволит избежать очередей и сэкономит время.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования:

Единая система сразу создает банк данных. Мы можем видеть, какова ситуация, как идет процесс заполнения аудитории, как идет регистрация на тот или иной предмет, какова динамика, какое количество за каждый пройденный день. Прежде всего, это позволяет формировать базу абитуриентов, исключая ошибки.

С выбором трех учебных дисциплин и языком, на котором абитуриенты будут сдавать экзамен, они должны определиться и записаться на ЦТ до 1 июня включительно.