Началась пресс-конференция Президента Беларуси Александра Лукашенко для российских журналистов региональных СМИ

Так закончится ставший уже традиционным ежегодный пресс-тур российских журналистов в Беларусь. Это четвертая подобная поездка. В ней принимают участие 83 человека из 48 регионов России.Они представляют 73 средства массовой информации. Для большинства приехавших журналистов это первый визит в нашу страну. Гости ознакомились с ведущими предприятиями Гродненского региона, посмотрели Августовский канал, погранзаставу, МТЗ, Национальную библиотеку Беларуси, а также побывали на историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Прямая трансляция пресс-конференции началась в 12 часов по Первому национальному каналу Белорусского радио. Телевизионную версию покажут по белорусским телеканалам в 21 час.