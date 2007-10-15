Началась полноценная обкатка составов на новых станциях метро

С 15 октября начнётся полноценная обкатка составов на станциях первой линии метро "Борисовский тракт" и "Уручье".

Напомним, пробный пуск электропоезда здесь состоялся 21 сентября. А первых пассажиров планируется прокатить уже 7 ноября. Сейчас здесь продолжают наводить лоск и красоту, ускоренными темпами благоустраивают прилегающую территорию.

Не останутся без внимания остановки общественного транспорта и стоянки для личных автомобилей. Будут внесены изменения почти в 12 автобусных и троллейбусных маршрутов. Сейчас минская подземка - это 27 километров и 23 станции. А в перспективе - 75 километров путей, 53 станции и 4 линии.



На новых станциях метро "Староборисовский тракт" и "Уручье" все работы уже практически завершены. 7 ноября - станции должны быть готовы встретить первых пассажиров. Сейчас строители благоустраивают прилегающую территорию, правда, заодно им приходиться бороться и с элементарными проявлениями хулиганства. Стеклянное оформление входов в некоторых местах уже повреждено.