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Началась полноценная обкатка составов на новых станциях метро

15 октября 2007 08:55
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С 15 октября начнётся полноценная обкатка составов на станциях первой линии метро "Борисовский тракт" и "Уручье".

Напомним, пробный пуск электропоезда здесь состоялся 21 сентября. А первых пассажиров планируется прокатить уже 7 ноября. Сейчас здесь  продолжают наводить лоск и красоту, ускоренными темпами благоустраивают прилегающую территорию.

Не останутся без внимания остановки  общественного  транспорта  и  стоянки  для  личных автомобилей. Будут внесены изменения  почти в 12  автобусных и троллейбусных  маршрутов.   Сейчас минская подземка - это   27 километров и 23  станции.  А в перспективе -  75 километров путей, 53 станции  и 4 линии.

На новых станциях метро "Староборисовский тракт" и "Уручье" все работы уже практически завершены.  7 ноября - станции должны быть готовы встретить первых пассажиров. Сейчас строители благоустраивают прилегающую территорию, правда, заодно им приходиться бороться  и с  элементарными проявлениями хулиганства.  Стеклянное оформление входов в некоторых местах уже повреждено.

# общество

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