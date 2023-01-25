Нацелена на способности командиров. Продолжается проверка боеготовности белорусской армии

Новости Беларуси. В рамках слаживания региональной группировки войск продолжается проверка боеготовности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия проводятся по поручению главы государства под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности. Проверка носит комплексный характер. Цель – определить способность командиров управлять подчиненными частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять поставленные задачи.