Нацбанк презентовал новый графический знак белорусского рубля

Лучшей конкурсной работой стал вариант, представленный Василием Щебетуном. Он набрал максимальное суммарное количество баллов в голосовании. Всего же на конкурс поступило почти 2 700 заявок. Специально созданная комиссия определила пять лучших, которые разместили на сайте Нацбанка для голосования. В нем приняли участие свыше 22 тысяч человек. Итоги конкурса объявили в последний день 2025 года, а сегодня победителю вручили заслуженный приз – сертификат на три тысячи рублей.

Василий Щебетун:

Конкурс для меня – это была возможность заявить о себе. Конечно, обрадовался. Я думал, что будет больше людей, которые пришлют такой же вариант. И был удивлен, что только я один такой вариант прислал.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Символ выбран. На наш взгляд, отвечает всем критериям. Простота, удобство, ассоциативность с республикой. Здесь есть и буква «Б», которая является заглавной в названии нашей страны, Беларуси. И горизонтальная черта, которая символизирует устойчивость, стабильность. И в целом этот знак очень перекликается с символами денежных единиц других государств. Но в то же время свидетельствует об уникальности именно нашего белорусского рубля.

Графический знак белорусского рубля гармонично вписывается в международную систему обозначения мировых валют. Это имиджевый проект, продвижением которого Нацбанк займется в дальнейшем.