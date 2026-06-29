Нацбанк Беларуси презентовал новый сервис мгновенных QR-платежей «КРОК»

Новые стандарты платежного обслуживания. Национальный банк Беларуси презентовал новый сервис мгновенных QR-платежей «КРОК». С его помощью оплачивать товары и услуги можно будет напрямую со счета в банке без использования пластиковой карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения оплаты покупателю нужен только смартфон. Деньги переводятся мгновенно и напрямую со счета клиента, что полностью безопасно, снижает финансовые издержки и удобно для торговых сетей. Новый цифровой продукт призван укрепить доверие к национальной валюте и обеспечить дополнительную стабильность экономики страны в условиях внешнего давления.

Сергей Чугай, заместитель председателя правления Белагропромбанка: Смотрим мы на это как на очень серьезную перспективу, которая конечно диверсифицирует возможности, упростит жизнь как клиентам, так и ритейлерам. Прежде всего об этом сегодня много говорилось. И мы действительно верим, что этот сервис займет свою достойную нишу на рынке. И позволит помимо технологического суверенитета обеспечить действительно простоту и безопасность для всех участников.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Наиболее перспективное направление альтернативно обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. Ведь когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы, со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы «КРОК» стал действительно лучшей платежной системой в стране и будем ее активно развивать.

Цифровой продукт полностью создали отечественные специалисты. При разработке учитывались специфика белорусского законодательства, потребности банков и ожидания пользователей. Планируется, что платежный сервис заработает с 1 июля в отдельных торговых точках Минска, Витебска, Гомеля и Солигорска, а также интернет-магазинах.