Нацбанк Беларуси предлагает изменить законодательство в отношении нумизматов

В последнее время активно действуют серые схемы продажи уникальных исторических монет страны на внешний рынок.

За последние пятнадцать лет в Беларуси найдено около 15 крупнейших кладов. Многие находки теперь – экспонаты Нацбанка. К примеру, «Литовский полторак» 1652 года выпуска. В мире таких всего 8 штук, этот сохранился лучше всех.

Однако, в нужные инстанции о своих ценных находках сообщают далеко не все. Это не выгодно, да и средств на новые экспонаты в музеях чаще всего нет. Поэтому в последнее время активно действуют серые схемы продажи уникальных исторических монет страны на внешний рынок.

Чтобы ценные монеты оставались либо у коллекционеров, либо в Нацбанке Беларуси, в первую очередь необходимо устранить прорехи в законодательной базе. К примеру, в соседней Польше – около 30 тысяч нумизматов, сотни монетных магазинов, и запрета на продажу драгметаллов из рук в руки нет.

За счет жительницы Могилевской области Ольги Карасевой краеведческий музей Могилевщины пополняется регулярно. На ее земельном участке в среднем находится 700 монет в год, а недавно нашлась пуговица от мундира солдата царской армии.

Уникальными в своем роде монеты становятся из-за банальных опечаток. К примеру, в 1998 году в двух вариантах – медно-никелевом и серебряном – вышли монеты, посвященные дню рождения Адама Мицкевича. Только 1000 из них – с ошибкой в дате смерти поэта. С тех пор медно-никелевый вариант в большей цене, нежели серебряный.