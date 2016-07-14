Набрать 100 баллов по трём предметам?! Белорусские студенты, набравшие максимальный балл на ЦТ

Анастасия Говзич сегодня вздыхает с облегчением. Выпускница лицея БГУ пережила самое сложное испытание в её жизни – сдала централизованное тестирование. Причём блестяще! По математике девушка набрала 92 балла, по русскому языку – 93 и 100 баллов физике. Набрать 100 баллов по физике было мечтой Насти. Учебник целеустремлённая девушка буквально не выпускала из рук, начиная с 8-го класса. Поэтому неудивительно, что Анастасия Говзич не раз становилась призёром многочисленных олимпиад. Однако своё будущее скромная красавица связывает не только с будущим предметом.

А вот одноклассницы Ирина Ивах и Анна Зыкова, выпускницы гимназии №3 города Бобруйска уже стали настоящими «звёздами». Им впервые в истории родного города удалось совершить, казалось бы, невозможное: на централизованном тестировании каждая набрала по трём предметам в сумме максимальный балл – 300 из 300.

Как признаются девушки, они были уверены в своих силах. Хотя не рассчитывали на столь высокий результат. Гораздо больше за дочек переживали их мамы.

Ирина Ивах и Анна Зыкова собираются поступать в БГУ на факультет международных отношений. Уже подали документы в ВУЗ и ждут результатов.

Максимальное количество баллов удалось получить ещё одному белорусу – Минчанину Владиславу Реентовичу.

Некоторые абитуриенты набрали наивысший балл по одному или двум предметам. Безусловно, за таким результатом лежит огромный труд и максимум приложенных усилий.