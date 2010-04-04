Наблюдать за жизнью редкой птицы в режиме он-лайн смогут все пользователи интернета

Гродненские орнитологи установили веб-камеру рядом с гнездом сокола-пустельги, занесенного в красную книгу. Пернатые уже несколько лет живут в центре города над Неманом, на Бернардинском костеле.

Сокол-пустельга, редкая для Беларуси птица, занесенная в красную книгу. Обычно она избегает людных мест. Однако в Гродно соколиная пара уже несколько лет гнездится в центре города на Бернардинском костеле. Орнитологи считают этот случай

уникальным.

Первыми редкую птицу заметили служители костела. Проверяя проводку на чердаке, они наткнулись на гнездо с птенцами. Правда, особого значения находке не придали. Крышу культового сооружения уже давно облюбовали голуби. Распознать редкую птицу помогли гродненские орнитологи. Соколиную пару они часто видели над костелом. Правда, о том, что пернатые гнездятся здесь же, даже не подозревали.

В дикой природе к гнезду сокола пустельги очень трудно подобраться. В Бернардинском костеле такая возможность появилась. И орнитологи тут же ею воспользовались. Впервые в Беларуси было принято решение установить скрытую веб-камеру непосредственно перед гнездом и показывать картинку в режиме он лайн в интернете.

Наблюдение за соколиной семьей в режиме он-лайн, 24 часа в сутки позволит орнитологам изучить самый скрытый период в жизни птиц – выращивание потомства. Да и пользователям интернета, считают специалисты, это будет интересно.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.