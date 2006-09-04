Прямой эфир

Набережная Свислочи обретет новый облик

04 сентября 2006 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В ближайшие три года набережная Свислочи и прилегающие к ним парковые территории в центральной части города преобразятся. Согласно программе, предложенной Минским комитетом архитектуры и градостроительства, первым реконструируют левый берег реки - от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы. Потом обновят участок в районе улицы Максима Богдановича и пешеходного моста парка им.Пушкина, а затем будет облагорожена набережная с обеих сторон до Канатного переулка. В 2008 - 2009 годах реконструируют правый берег Свислочи от Дворца спорта до проспекта Машерова и левый берег - от улицы Янки Купалы до улицы Максима Богдановича.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 сентября 2006 11:10

В мэрии подвели итоги конкурса по благоустройству столицы

04 сентября 2006 11:09

Рекламу жилищно-коммунального хозяйства увидят все

04 сентября 2006 08:21

Для оплаты проезда у пассажиров общественного транспорта появятся пластиковые карточки