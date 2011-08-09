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На железнодорожном вокзале в Минске устанавливают траволаторы

09 августа 2011 07:06
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В ходе реконструкции зала ожидания здесь устанавливают траволаторы. Такие бегущие дорожки – лучшая альтернатива эскалатору.

Они не имеет ступеней, что позволит в разы увеличить пропускную способность. Перевозить на них можно грузы любого размера и веса. Бесшумные траволаторы появятся на всех трех спусках к пассажирским платформам уже в следующем году.

Владимир Григорович, начальник вокзала станции «Минск-Пассажирский»:
Новшество состоит еще и в том, что они не будут работать в автоматическом режиме. Будут установлены фотоэлементы. Как только пассажир наступит на траволатор, он поедет.

Модернизирован будет и зал ожидания. Он будет выполнен в едином стиле с вокзалом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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