На железнодорожном вокзале в Минске устанавливают траволаторы

В ходе реконструкции зала ожидания здесь устанавливают траволаторы. Такие бегущие дорожки – лучшая альтернатива эскалатору.

Они не имеет ступеней, что позволит в разы увеличить пропускную способность. Перевозить на них можно грузы любого размера и веса. Бесшумные траволаторы появятся на всех трех спусках к пассажирским платформам уже в следующем году.

Владимир Григорович, начальник вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

Новшество состоит еще и в том, что они не будут работать в автоматическом режиме. Будут установлены фотоэлементы. Как только пассажир наступит на траволатор, он поедет.

Модернизирован будет и зал ожидания. Он будет выполнен в едином стиле с вокзалом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».