На землю обрушится метеорный поток Драконид

Это случается ежегодно, всегда в одно и то же время - в первой декаде октября. Но только раз в 7 лет выглядит так зрелищно.

При благоприятных погодных условиях в небе мы сможем увидеть до 30 метеоров в час. В эти дни в ночном небе, у Созвездия Дракона, мы сможем наблюдать осенний "звездопад" с красноватым оттенком. Во все века это небесное явление притягивало к себе не только визуальной красотой, но и мистическим духом.

Дракониды - один из полутора десятков самых сильных потоков космической пыли, песчинок и крошечных камешков. Земля войдет в метеорное облако в ближайшие дни. К нам приближаются остатки хвоста кометы Джакобини-Циннера.

Если повезет, светящийся дождь мы увидим в момент его вхождения в земную атмосферу, примерно в ста километрах от нее. Дракониды не достигнут поверхности Земли. Сгорят в плотных слоях атмосферы. Максимум, чем они опасны, так это повреждением спутников Земли. Полное вымирание всего живого на планете может произойти только из-за столкновения с километровым обломком кометы. Дракониды же - это частички размером в десятые, сотые и даже тысячные доли грамма. Но вообще случаи столкновения с такими объектами в Солнечной системе нередки.

А в ноябре астрономы ожидают увидеть еще одно явление - поток Леонид. Мониторинг метеорных дождей помогает исследовать, как зарождалась вся наша Солнечная система.