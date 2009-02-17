На здание Большого театра оперы и балета сегодня вознеслись нимфы

Фигуры девушек, олицетворяющих стихийные силы, высотой по четыре метра завершили центральную скульптурную композицию «Аполлон, венчающий Менад». Почти шестиметровый бронзовый олимпийский бог солнца появился здесь несколько недель назад. Под фигурами будет развеваться бронзовая лента с нотным станом, на которой вытеснены фрагменты из дебютных спектаклей театра. Напомним, что первыми в нишах фасада обновленного здания расположились четыре бронзовые музы: покровительницы театра, музыки, поэзии и танца.