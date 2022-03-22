На заводе БелАЗ машинистами крана работают именно женщины. Рассказываем почему

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Евгений Кийко, заместитель начальника цеха по подготовке производства и новой техники цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей:
За штурвалом крана наша лучшая крановщица – бригадир Светлана.
– Еще и девушка?
Евгений Кийко:
Да. Машинисты крана у нас, в основном, это женская специальность. Хотя в нашем цеху есть крановщик – один мужчина.
– А это как-то принципиально?
Евгений Кийко:
Нет, абсолютно не принципиально. Как-то так повелось, что, в основном, данную профессию у нас занимают именно женщины.
Кристина Городникова, специалист по промышленному туризму управления по торговле и услугам «БелАЗа»:
А вот, кстати, почему именно девочки, – не задавались таким вопросом? Давайте, порассуждаем, кто все-таки терпеливее: женщины или мужчины? Вообще, исторически сложилось, что крановщицы – это монотонная работа. Она требует больше внимания, больше точности, больше терпения. Соответственно, так получилось, что сюда идут работать именно женщины.
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