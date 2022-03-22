На заводе БелАЗ машинистами крана работают именно женщины. Рассказываем почему

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу « Медовый месяц ».

Евгений Кийко, заместитель начальника цеха по подготовке производства и новой техники цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей: За штурвалом крана наша лучшая крановщица – бригадир Светлана.

Евгений Кийко:

Да. Машинисты крана у нас, в основном, это женская специальность. Хотя в нашем цеху есть крановщик – один мужчина.

– А это как-то принципиально?

Евгений Кийко:

Нет, абсолютно не принципиально. Как-то так повелось, что, в основном, данную профессию у нас занимают именно женщины.