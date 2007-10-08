На заседании Мингорисполкома звучат злободневные вопросы из жизни столицы

Повестка дня началась с обсуждения тем жилищно-коммунального хозяйства. Обсуждены планы выполнения ремонтных работ, уборка дворовых территорий, а также работа, связанная с началом отопительного сезона. Так в столице жилой фонд полностью готов к подаче тепла. Однако пока температурный режим позволяет обходиться без него. Отопление включат, когда среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов. Михаил Павлов призвал подчиненных обратить пристальное внимание на работу маршрутных такси и подбор высококвалифицированных водителей. Следующий актуальный вопрос экономической жизни столицы - переход Индивидуальных предпринимателей в статус Унитарного предприятия.