На заседании Мингорисполкома обсудили вопросы неблагополучных семей и социального сиротства

В столице более 1700 детей находятся в социально-опасном положении и около 3000 на гособеспечении. Согласно Декрету №18 Президента Беларуси "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" родители должны возмещать государству затраты на содержание детей. Сейчас на учете в органах внутренних дел состоят более 1600 родителей-должников. Однако многие по-прежнему не желают ни возмещать средства, ни устраиваться на работу.