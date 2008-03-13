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На заседании Мингорисполкома обсудили вопросы неблагополучных семей и социального сиротства

13 марта 2008 11:46
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В столице более 1700 детей находятся в социально-опасном положении и около 3000 на гособеспечении. Согласно Декрету №18 Президента Беларуси "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" родители должны возмещать государству затраты на содержание детей. Сейчас на учете в органах внутренних дел состоят более 1600 родителей-должников. Однако многие по-прежнему не желают ни возмещать средства, ни устраиваться на работу.
# общество

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