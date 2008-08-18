На Западе Беларуси ликвидируют последствия урагана, который обрушился в минувшие выходные на Гродненскую область

В результате, без электричества остались два населенных пункта. От разряда молнии вспыхнули 8 жилых построек, повреждена кровля почти у двадцати зданий. В областном центре порывы ветра достигали 20-ти метров в секунду. Ураган с корнем вырвал десятки деревьев. От их падения пострадал государственный историко-археологический музей. Одно дерево упало на крышу "Нового замка", второе – на пешеходную дорожку. По счастливой случайности никто из людей не пострадал. В Гродненском районе поврежден газопровод, который проходил всего в метре под землей.