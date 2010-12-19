На закрытых участках на выборах президента Беларуси за Лукашенко проголосовали 89,1% избирателей

В Брестской области на закрытых участках проголосовали 99%, в Витебской области 100%, в Гомельской – 100%, в Гродненской – 100%, в Минской - 100%, в Минске – так же.

«На данных участках голосуют граждане, внесенные в список либо командиром воинской части, либо главным врачом, либо руководителем санатория, например. Подсчет голосов начинается после того, как проголосовали все избиратели, внесенные в списки. Никакое дополнение данных списков не производится», - сообщила председатель центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в эфире телеканала «Столичное телевидение».

«За Александра Лукашенко на закрытых участках в Брестской области проголосовали 89,87%, в Витебской – 91,47%, в Гомельской области – 88,59%, в Гродненской – 92,29%, в Минской – 90,2%, в Могилевской – 86,2%, в Минске – 85,4%. Всего – 89,1% или 60 476 избирателей. Число избирателей, которые получили бюллетени на закрытых участках, составило 67 937 человек», - сообщила председатель центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Данные по другим кандидатам смотрите на видео.