На юго-западные штаты США обрушились снегопады

Впервые за 40 лет снег выпал в Лас-Вегасе. Движение на дорогах сильно затруднено из-за гололеда. Метели добрались и в город голливудских знаменитостей – Малибу. Еще недавно там стояла жара и бушевали лесные пожары. Тем временем, на Камчатке свирепствует мощный циклон. Идет сильный снег с дождем. На полуострове отменены занятия в школах. На время закрыт аэропорт в Петропавловске-Камчатском. А на тихоокеанском побережье бушует шторм. Высота волн достигает восьми метров. Судам рекомендовали уйти в бухты.