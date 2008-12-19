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На юго-западные штаты США обрушились снегопады

19 декабря 2008 08:50
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Впервые за 40 лет снег выпал в Лас-Вегасе. Движение на дорогах сильно затруднено из-за гололеда. Метели добрались и в город голливудских знаменитостей – Малибу. Еще недавно там стояла жара и бушевали лесные пожары. Тем временем, на Камчатке свирепствует мощный циклон. Идет сильный снег с дождем. На полуострове отменены занятия в школах. На время закрыт аэропорт в Петропавловске-Камчатском. А на тихоокеанском побережье бушует шторм. Высота волн достигает восьми метров. Судам рекомендовали уйти в бухты.
# общество

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