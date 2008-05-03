На юго-западе Беларуси настоящее нашествие бобров

От жизнедеятельности грызунов страдают лесное и сельское хозяйство. Животные уничтожают деревья и разрушают автомобильные дороги.

Так в Пружанской пуще в этом году не досчитались нескольких гектаров лесонасаждений. "Благодаря" работе грызунов оказались затопленными сельскохозяйственные угодья. Специалисты разрешили постоянный отлов зверьков. Однако, метод пока малодейственный.

На мелиоративном канале Урочище-Ясенец в Пружанском лесничестве – настоящее нашествие бобров. Судя по поваленным деревьям, рацион вредителя значительно расширился. Если раньше зверек лакомился исключительно лиственными породами, то сейчас и сосной не брезгует. После деятельности таких дровосеков лесники уже не досчитались почти 10 гектаров насаждений. А количество бобриных нор и вовсе подсчету не подлежит. Подбираются грызуны и к автомобильным дорогам.

На строительство одной плотины у бобров уходит меньше суток. А вот специалистам требуется гораздо больше времени на их разбор. Плотины закрывают мелиоративные каналы и угрожают будущему урожаю.

Судя по всему, бобровые воротники не пользуются спросом. А иначе как объяснить равнодушие местных охотников к этому зверю. А ведь бобра уже и из Красной книги исключили, и разрешили отлов ружейным способом. Армия этих животных растет не по дням, а по часам. Если год назад в Беларуси обитало чуть более десятка бобров, то сейчас счет идет на тысячи.

В Беларуси насчитывается более 46 тысяч бобров. Ежегодно в республике используется не более 15-20% лимита добычи грызунов. Этого недостаточно, чтобы сократить популяцию лесных захватчиков. Но уже ясно. Нужны меры и безотлагательные.