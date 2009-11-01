На юге Италии арестованы боссы мафии

В воскресенье утром в окрестностях города Авеллино сотрудники спецподразделения карабинеров по борьбе с организованной преступностью арестовали одного из наиболее опасных мафиози современной Италии 62-летнего Паскуале Руссо.

Руссо считается одним из исторических главарей могущественной южноитальянской преступной организации — каморры. За многочисленные убийства и мафиозную деятельность он несколько раз приговаривался к высшей мере наказания, предусмотренной итальянским законодательством, — пожизненному тюремному заключению, пишет NEWSru.com.

С 1993 года босс находился в национальном розыске. Он был внесен в список 10 самых опасных преступников Италии.

Вместе с Паскуале карабинеры арестовали его младшего брата 47-летнего Кармине, который был объявлен в розыск два года назад и был внесен в список 100 наиболее опасных преступников.

В субботу под Неаполем был арестован еще один из главарей семейного клана — средний брат 51-летний Сальваторе Руссо, который разыскивался с 1995 года и был внесен в список 30 самых опасных преступников.

Стражи порядка вышли на мафиози случайно. У них появились данные, что Сальваторе Руссо скрывается в Неаполе, в помещении, оборудованном за старой котельной. Туда вел только один секретный ход, поэтому бежать Сальваторе Руссо было некуда. К тому же, визита полиции он не ожидал и сдался без боя.

Таким образом, в результате операции, разработанной Управлением по борьбе с мафией, в Италии был обезглавлен один из наиболее кровавых кланов каморры.

«Мы добились чрезвычайного успеха в борьбе с мафией и каморрой. Мы не остановимся и будем продолжать двигаться в этом направлении, потому что мы хотим победить в войне против всех форм организованной преступности», - заявил в этой связи министр внутренних дел Италии Роберто Марони.