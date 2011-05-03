На юге Беларуси уже появились первые пострадавшие от укусов клещей

Энтомологи Александра Ярославовна и Таисия Николаевна более чем за тридцать лет совместной работы собрали не одну тысячу опасных паразитов. Но популяция клеща в этом году в Бресте и области даже у них вызывает опаску.
Александра Ширнюк, энтомолог Брестского зонального центра гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья:
За последние 5-10 лет клещи все больше идут в город. Заселяют так называемый антропогенный ландшафт. Встречаются в скверах, парках, на газонах.
Биологи шутят, что на клеща никто кроме них в природе не охотится. Для сбора используют так называемый «белый флаг». На нем паукообразные легко видны даже невооруженным взглядом. А чтобы человеку не пришлось выбрасывать свой белый флаг перед клещами, последних тщательно обследуют в лабораториях на наличие возбудителей болезни.
Галина Рудчик, энтомолог Брестского областного центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья:
В нашей лаборатории мы исследуем клещей на Лайм-боррелиоз. Уже обратилось к нам 32 человека. Для исследования клеща нужно, чтобы у клеща было целое брюшко — именно там находится возбудитель.
Весна, конец лета и начало осени. Именно в это время клещ становится особенно активным. Да и люди сами идут на зуб этому паразиту. Часто позабыв о мерах предосторожности, грибники, туристы и дачники становится лакомой добычей для членистоногих.
Алла Корзан, врач-паразитолог Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья:
Я бы настоятельно рекомендовала снимать клещей как можно скорее. Потому что меньше вирусного или бактериального начала поступит в кровь. Если не получилось удалить — сразу в медицинское учреждение.
Мнение, что клещ падает на людей с деревьев, не имеет ничего общего с реальностью. Кровосос редко забирается выше полутора метров от земли. Поэтому его жертвами часто становятся дети и домашние животные.
Маленький паразит может стать большой проблемой не только для человека, но и для его четвероногого друга. Поэтому после прогулки внимательно осмотрите собаку. Ведь нередко укус зараженного клеща для животного становится летальным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».