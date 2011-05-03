На юге Беларуси уже появились первые пострадавшие от укусов клещей

В последнее время эти членистоногие стали селиться не только за городом, но и в городских парках, скверах и на лужайках. Популяция клеща в этом году в Бресте и области вызывает опаску у энтомологов.

Энтомологи Александра Ярославовна и Таисия Николаевна более чем за тридцать лет совместной работы собрали не одну тысячу опасных паразитов. Но популяция клеща в этом году в Бресте и области даже у них вызывает опаску.

Александра Ширнюк, энтомолог Брестского зонального центра гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья:

За последние 5-10 лет клещи все больше идут в город. Заселяют так называемый антропогенный ландшафт. Встречаются в скверах, парках, на газонах.

Биологи шутят, что на клеща никто кроме них в природе не охотится. Для сбора используют так называемый «белый флаг». На нем паукообразные легко видны даже невооруженным взглядом. А чтобы человеку не пришлось выбрасывать свой белый флаг перед клещами, последних тщательно обследуют в лабораториях на наличие возбудителей болезни.

Галина Рудчик, энтомолог Брестского областного центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья:

В нашей лаборатории мы исследуем клещей на Лайм-боррелиоз. Уже обратилось к нам 32 человека. Для исследования клеща нужно, чтобы у клеща было целое брюшко — именно там находится возбудитель.

Весна, конец лета и начало осени. Именно в это время клещ становится особенно активным. Да и люди сами идут на зуб этому паразиту. Часто позабыв о мерах предосторожности, грибники, туристы и дачники становится лакомой добычей для членистоногих.

Алла Корзан, врач-паразитолог Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья:

Я бы настоятельно рекомендовала снимать клещей как можно скорее. Потому что меньше вирусного или бактериального начала поступит в кровь. Если не получилось удалить — сразу в медицинское учреждение.

Мнение, что клещ падает на людей с деревьев, не имеет ничего общего с реальностью. Кровосос редко забирается выше полутора метров от земли. Поэтому его жертвами часто становятся дети и домашние животные.

Маленький паразит может стать большой проблемой не только для человека, но и для его четвероногого друга. Поэтому после прогулки внимательно осмотрите собаку. Ведь нередко укус зараженного клеща для животного становится летальным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».