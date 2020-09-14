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На юге Беларуси до +26°C. Температура воздуха в сентябре выше климатической нормы

14 сентября 2020 06:22
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Новости Беларуси. Юг Беларуси не покидает лето. 14 сентября там до +26°C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Беларуси до +26°C. Температура воздуха в сентябре выше климатической нормы-1

Известно, что и 15 сентября в большинстве регионов страны сохранится комфортная и солнечная погода. В целом температурный фон превышен на 2-3 градуса. Дискомфорт может вызывать лишь ветер. Местами по северо-востоку его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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