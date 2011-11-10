На XVIII Минский международный фестиваль «Листопад» продолжают прибывать зарубежные киноперсоны

Новости Беларуси, Минск. 10 сентября прилетел французский режиссер Филипп Ле Ге, чтобы в субботу представить свой фильм на закрытии «Листопада» «Женщины с шестого этажа».

Эта работа о Париже 60-го года и о том, как семейная идиллия французской пары оказалась разбита по вине соседок-испанок.

Сразу на несколько дней в Минск приехал не только Филипп Ле Ге. Некоторые гости кинофестиваля тут с самого открытия форума и уезжать не торопятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филипп Ле Ге, режиссер (Франция):

Всякий раз, когда я сопровождаю свою картину на фестивалях, я приезжаю за пару дней до показа. Я и сейчас так делаю, чтобы поближе познакомиться с белорусской столицей и вашей культурой. Как только я получил приглашение представить свой фильм на закрытии «Листопада», сразу же согласился. Для меня это, на самом деле, большая честь, я очень тронут.

Инга Стрелкова-Оболдина, заслуженная артистка Российской федерации, член жюри основного игрового конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2011»:

Пообщаться, поговорить, познакомиться, нужному режиссеру пригласить актрису, актрисе познакомиться с режиссером. Это тоже, оказывается, входит в планы международного фестиваля. А по уровню фильмов, безусловно, очень интересно все, что я здесь увидела. Мне очень понравилась молодежная программа. Она не входит в разряд того, что мы должны жюрить. Я просто хожу туда как зритель, смотрю с удовольствием.

Между тем, билеты на конкурсные и внеконкурсные показы «Листопада» активно распродаются. Повышенный интерес к программе фестиваля проявляют не только киногурманы, но и просто любители кино. Причем востребованы как игровые, так и документальные картины.

Тамара Унучек, кассир кинотеатра:

Идут люди, интересуются «Листопадом», покупают билеты особенно на вечерние сеансы. Читают информацию, знают, на что идут.

Жители Минска:

Интересно, конечно. Стандартные фильмы (боевики, комедии) надоели. Хочется чего-то новенького.

Как раз смотрим документальное кино в программе. Обязательно сходим.

Это очень интересный фестиваль. Мы на него часто ходим. Очень нравится. Спасибо, что он есть такой классный!