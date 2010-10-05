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На выставке в Минске принимают участие более 200 швейных компаний из девяти стран

05 октября 2010 14:38
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27 Международная выставка-ярмарка по продаже товаров легкой и текстильной промышленности «БелТекслегпром» открылась в Минске пятого октября. На выставке представлена продукция от банальных пуговиц до эксклюзивных моделей обуви и одежды. Каждый участник покажет на форуме лучшие образцы моделей, которые, по мнению кутюрье, станут хитом уже в этом сезоне. Главный же тренд самой выставки – переговоры и налаживание экспортных поставок. Участники обсудят так же перспективы развития легкой промышленности. В рамках форума пройдут семинары по вопросам увеличения экспортного потенциала предприятий легкой промышленности при помощи международных электронных рынков.
# общество # Выставки

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