На выставке в Минске принимают участие более 200 швейных компаний из девяти стран

27 Международная выставка-ярмарка по продаже товаров легкой и текстильной промышленности «БелТекслегпром» открылась в Минске пятого октября. На выставке представлена продукция от банальных пуговиц до эксклюзивных моделей обуви и одежды. Каждый участник покажет на форуме лучшие образцы моделей, которые, по мнению кутюрье, станут хитом уже в этом сезоне. Главный же тренд самой выставки – переговоры и налаживание экспортных поставок. Участники обсудят так же перспективы развития легкой промышленности. В рамках форума пройдут семинары по вопросам увеличения экспортного потенциала предприятий легкой промышленности при помощи международных электронных рынков.