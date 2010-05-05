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На выставке «СМИ в Беларуси» команда «Столичных подробностей» представила свою медиапрезентацию

05 мая 2010 10:13
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Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась 4 мая.

У посетителей форума была уникальная возможность заглянуть на телевизионную кухню и лично познакомиться с авторами и ведущими  программ «Столичные подробности и  «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая программы «Большой город»:
Нам не обязательно говорить о каких-то глобальных вопросах, произошедших в городе. Для нас может быть интересно, например, что построили детскую площадку или отремонтировали дорогу. С этими вопросами, этой радостью, а также проблемами — например, если этого не произошло (не поставили детскую площадку или не отремонтировали дорогу) они уже знают, куда конкретно обращаться.

# общество # Выставки

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