На выставке научно-методической литературы представили свыше 4 тысяч разработок

Новости Беларуси. Подготовить востребованного специалиста, который будет любить свое дело и работать на благо страны. Такие задачи стоят перед системой образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как усовершенствовать формы и методы в педагогической работе, на протяжении нескольких дней будут обсуждать на площадке выставки научно-методической литературы. Форум открылся 27 апреля в выставочном центре «БелЭкспо».

Педагоги и учащиеся собираются раз в два года для взаимообогащения педагогическим опытом. И с каждым разом выставка становится масштабнее, сегодня участников более двухсот. На их стендах представлено свыше 4 тысяч методических разработок и проектов. Свои экспозиции подготовили в том числе гости из других стран. Интерактивные карты, чат-боты и образцы творчества – лишь немногие примеры того, что можно увидеть.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы видим, что все учреждения образования у нас нацелены в своей работе не просто на обучение, а именно на воспитание тех людей, которые будут созидать и будут трудиться на благо нашей страны. Поэтому юбилейная 20-я выставка сегодня в первую очередь посвящена гражданско-патриотическому воспитанию нашей молодежи.

Светлана Мороз, заместитель директора по учебной работе ГГАТК:

Сегодня мы представляем новые информационные и инновационные технологии. Это различные видеопроекты, мобильное приложение «Мифы и легенды Беларуси».