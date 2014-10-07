На выходных в Беларуси ожидается до +20

Новости Беларуси. Бабье лето. Часть вторая. Синоптики порадовали прогнозами на ближайшие дни. По их словам тепло в Беларусь вернется уже в четверг 9 октября, причем комфортной погода будет не только днем, но и ночью.

В ближайшие дни столбик термометра начнет повышаться, а в выходные он и вовсе достигнет отметки +20.

В результате средняя температура воздуха на 4-7 градусов превысит климатическую норму. Ну, а пока характер белорусской погоды по-прежнему будет определять холодный антициклон. Ночью ожидаются заморозки, а днем температура воздуха прогреется до 16 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.