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На выходных в Беларуси ожидается до +20

07 октября 2014 11:34
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Новости Беларуси. Бабье лето. Часть вторая. Синоптики порадовали прогнозами на ближайшие дни. По их словам тепло в Беларусь вернется уже в четверг 9 октября, причем комфортной погода будет не только днем, но и ночью.

В ближайшие дни столбик термометра начнет повышаться, а в выходные он и вовсе достигнет отметки +20.

В результате средняя температура воздуха на 4-7 градусов превысит климатическую норму. Ну, а пока  характер белорусской погоды по-прежнему будет определять холодный антициклон. Ночью ожидаются заморозки, а днем  температура воздуха прогреется до 16 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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