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На выходных синоптики обещают до минус 20-ти: ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния

23 февраля 2018 19:28
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Новости Беларуси. Накануне календарной весны в столицу вернулись морозы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют до минус 20-ти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выходных синоптики обещают до минус 20-ти: ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния-1

Минчане утепляются, а тех, кому необходима помощь, теплым чаем отогреют сотрудники социальных служб и Красного Креста. Коммунальная техника на дорогах столицы работает в режиме «нон-стоп». А вот владельцам легковых машин инспекторы ГАИ рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Впрочем, пока из-за морозов в городе серьезных проблем не возникло.

На выходных синоптики обещают до минус 20-ти: ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния-3

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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