На выходных синоптики обещают до минус 20-ти: ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния

Новости Беларуси. Накануне календарной весны в столицу вернулись морозы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют до минус 20-ти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане утепляются, а тех, кому необходима помощь, теплым чаем отогреют сотрудники социальных служб и Красного Креста. Коммунальная техника на дорогах столицы работает в режиме «нон-стоп». А вот владельцам легковых машин инспекторы ГАИ рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Впрочем, пока из-за морозов в городе серьезных проблем не возникло.