На выездном заседании в Дзержинском районе обсудили местные бюджеты

Районные власти должны самостоятельно формировать местные бюджеты и по возможности не прибегать к государственным дотациям, отметили представители управленческих структур, городских и районных исполкомов.

Продажа бесхозных зданий и неиспользуемых земель, привлечение частного бизнеса, строительство новых зданий на месте ветхих – основные источники пополнения местных бюджетов. Показательный пример в этом плане – Минская область. За этот год только за счет аукционов в казну региона поступило 47 миллиардов рублей. Средства пошли на ремонт зданий и благоустройство агрогородков.

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

«Задача государства – жить для общества, во имя общества и во имя комфортной жизни общества. Ведь построить забор сейчас – этого мало. Необходимо создать условия комфортной жизни человека. Когда мы начнем с себя, тогда мы действительно сможем сэкономить деньги и найти те средства, которые можно отдать на благо людям».