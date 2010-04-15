На выборах в местные Советы депутатов 25 апреля смогут проголосовать граждане, у которых нет паспорта

Такое постановление принял Центризбирком Беларуси.

Отдать свой голос граждане смогут, предъявив военный билет, пенсионное или служебное удостоверение госслужащего и студенческий. А также справку органов внутренних дел, выданную при утере паспорта. Для граждан России это вид на жительство.

Сегодня же ЦИК обсудил порядок деятельности иностранных наблюдателей. На местных выборах их присутствие не обязательно, но центральная избирательная комиссия аккредитует для наблюдения дипломатов других государств. Уже подано 50 заявок от посольств.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это, прежде всего, жест доброй воли, показатель открытости нашего государства, оказание всемерного содействия в сотрудничестве и Министерства иностранных дел, и всех наших государственных органов тем международным дипломатическим миссиям, которые работают в нашей стране.