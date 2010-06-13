На въезде в Кричев появилась пятиметровая композиция ручной работы из дерева

Её автор - местный скульптор, известный не только благодаря увлечению композициями из дерева, но и своими ледяными скульптурами.

Сначала Дмитрий творил из камня, потом из гипса и металла. Остановился на дереве. И, несмотря на то, что основной материал для скульптура — природный, окружающей среде мастер вреда не наносит. Ведь в основном приходится работать с полувековыми тополями. Древесина попадает к скульптору только после санитарной вырубки в городе. Так благодаря местному умельцу старые деревья с новым образом обретают и новую жизнь.

Дмитрий Добровольский, скульптор:

С деревом приятно работать. Оно даёт энергию, особенно дуб. Приятно работать и с сырым дубом, а ещё лучше — мореный. Это вообще прелесть.

Последняя работа мастера — монументальная скульптурная композиция, посвящённая известному повстанцу и защитнику крестьян XVIII века Василию Ващиле. На её создание ушло три года и более 300 часов кропотливой работы. Композиция установлена на въезде в Кричев.

Галина Добровольская:

Много читает, много смотрит передач данной тематики. И я не удивилась, когда он обратился к образу Ващилы, селянского заступника. Он давно к истории своего края проявляет интерес. Следует принципу, что прежде чем открыть Америку, нужно Родину открыть.

Деревянные скульптуры - не единственное увлечение скульптора. Зимой мастер не менее виртуозно работает со льдом. По подсчётам автора, из-под его бензопилы и топора уже вышло более 350 скульптур. Теперь его работы украшают не только Кричев, но и многие города республики.

Жители Кричева:

- Красивый у нас город. Вы видели, каких он на въезде мастеров сделал? Красиво. Молодец.

- Пусть бы побольше таких скульпторов.

- Спасибо ему большое за то, что он украшает наш город. Раньше серовато было, а теперь радостнее с его фигурами. И детям интересно.

В ближайших планах скульптора подарить деревянную композицию местной больнице. Готовый вариант скульптуры только в мыслях, во дворе мастера пока лишь её деревянная заготовка. Но уже к концу лета, обещает Дмитрий Добровольский, она обязательно удивит всех любителей его мастерства.