На всём постсоветском пространстве в эти дни отмечают 20-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

И сегодня в Минске на Острове Мужества и Скорби воины-интернационалисты вспоминали погибших товарищей.

Через афганскую войну прошли тридцать две тысячи белорусов. 879 из них домой так и не вернулись. Судьба 12 до сих пор не известна. В память о погибших к обелиску воинам-интернационалистам сегодня легли цветы и венки. Митинги-реквиемы прошли по всей республике.

Митинг-рэквием в память о воинах-афганцах прошёл и у здания военкомата Советского района столицы. Именно отсюда в декабре 79 в Афганистан ушли служить первые белорусы. 23 из них не вернулись домой. Их вспомнили поимённо, почтив память минутой молчания. К памятнику легли живые цветы.

С 20-летием вывода советских войск из Афганистана участников боевых действий поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «В условиях смертельной опасности сыновья нашей Родины мужественно и стойко выполняли боевые задачи, стремясь принести на афганскую землю мир и покой, - говорится в поздравлении. - От войны пострадали тысячи белорусских семей. Мы разделяем боль матерей и вдов, преклоняемся перед светлой памятью погибших героев, выполнявших свой интернациональный долг». Президент пожелал воинам-интернационалистам, родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и оптимизма.

