На вступительных испытаниях не будет ТЕМ, которые в школе проходят ознакомительно

Программы вступительных испытаний в вузы и ссузы на 2010 год утверждены в Беларуси.

В скором будущем на их основе будут составлены спецификации тестовых заданий централизованных испытаний 2010 года. Попробовать себя в решении тестов, составленных по спецификации текущего года, можно на заключительном, четвертом этапе репетиционного тестирования. Как объяснил заместитель министра образования Казимир Фарино, изменения коснулись только четырех из 21 программы.

С учетом перехода на 11-летку доработаны программы по белорусской и русской литературе, математике, истории Беларуси. Выпускники средней общеобразовательной школы нынешнего года учатся по сокращенной “штрих”-программе, поэтому требования к поступающим приведены в соответствие с обязательным для “штрихов” уровнем знаний.

Программы вступительных испытаний предназначены для поступающих в ссузы после получения общего базового образования (после 9 классов), а также для тех, кто после окончания одиннадцати классов планирует поступать в ссузы или вузы. В ближайшее время они будут выложены для скачивания на портале Национального института образования adu.by, сообщает «НГ».