На всем постсоветском пространстве в эти дни отмечают годовщину вывода советских войск из Афганистана

Это произошло 15 февраля 1989 года. Сегодня в Минске в честь 20-летия памятной даты прошло торжественное собрание. Дом офицеров собрал героев той войны со всей республики.

Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Интернациональный долг выполняли более 30 тысяч белорусов. 879 погибли, 12 – пропали без вести. Но даже сквозь призму двадцатилетней давности можно сказать - солдаты офицеры выполнили боевой долг с достоинством. Медали просто так не даются. Вручаются за заслуги. В Беларуси подвиг воинов-интернационалистов высоко ценят и сегодня.

Боевое братство на забывается. Подарок от благотворительного фонда «Память Афгана» Александру Логвину вручают прямо во время торжественного собрания. Он один из тридцати шести жителей Заславля, кто прошел дорогами той войны. Пылесос-подарок мирный. А бывшему афганцу до сих пор сняться военные сны. Этот осколок мог лишить Александра ног. Спасли врачи и белорус-вертолетчик. Под минометным огнем душманов он вывозил раненных .

Дарья Петровна Кузякина похоронила обоих сыновей. Младший - Сергей - погиб в Афганистане. Его БМП въехала на заминированную дорогу. Двадцатилетний рядовой удостоен ордена Красной звезды. Посмертно. Заветное желание матери положить цветы на могилу сына в Хойникском районе. Но сейчас это закрытая территория. Потому каждый раз Дарья Петровна обязательно смотрит возложение венков к мемориалу на Острове слез и мужества. В этом году - по новенькому телевизору. Сегодня матери героя его вручили представители райвоенкомата.

Эта машина тоже помнит о афганской войне. Знаменитый МИ-8 – непосредственный участник боевых сражений. Списанный на заслуженный отдых ,он стал центральным экспонатом мемориального комплекса в честь погибших воинов –интернационалистов на Кобринщине Комплекс разместили возле одной из школ города .И неспроста.

Завтра память о погибших воинах-интернационалистах почтят в Минске. На Острове мужества и слез пройдет традиционный митинг-реквием. К памятнику возложат цветы.



