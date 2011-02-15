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На всем постсоветском пространстве отмечают 22-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 2011 07:32
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Эта война длилась более девяти лет, став самой продолжительной в ХХ веке.

Огненными афганскими дорогами прошли 32 тысячи белорусов. Около 800 из них домой так и не вернулись. В республике сегодня проживают 25,5 тысяч ветеранов боевых действий на территории других стран, и большинство из них — воины-афганцы.

Традиционно к мемориалу на Острове мужества и скорби в Минске возложат венки и цветы. Митинг-реквием соберет воинов-интернационалистов, родных и близких ветеранов и погибших солдат. Памятные мероприятия пройдут по всей республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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