На всем постсоветском пространстве отмечают 22-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Эта война длилась более девяти лет, став самой продолжительной в ХХ веке.

Огненными афганскими дорогами прошли 32 тысячи белорусов. Около 800 из них домой так и не вернулись. В республике сегодня проживают 25,5 тысяч ветеранов боевых действий на территории других стран, и большинство из них — воины-афганцы.

Традиционно к мемориалу на Острове мужества и скорби в Минске возложат венки и цветы. Митинг-реквием соберет воинов-интернационалистов, родных и близких ветеранов и погибших солдат. Памятные мероприятия пройдут по всей республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».