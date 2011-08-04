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На всех минских предприятиях введут должность специалиста по охране труда

04 августа 2011 17:58
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Такое решение сегодня приняли в городской мэрии.

Причиной послужили участившиеся случаи травматизма и гибели людей на производстве. В городе уже созданы мобильные группы контроля техники безопасности на строительных объектах. Это одно из наиболее частых мест нарушения охраны труда.

За неисполнение Директивы №1 к административной ответственности привлечено более 300 нанимателей. Должностные лица, допустившие невыполнение обязанностей по охране труда, повлекшие смерть или увечье работников, освобождены от занимаемых должностей.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Сегодня мы говорим о недостатках в работе системы. Таких потерь Минск нести не может и не должен.
Присутствующие здесь руководители через районные администрации, комитеты должны обеспечить коренной поворот в системе охраны труда и производственной дисциплины во всех организациях Минска.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
За истекший период этого года в Минске зарегистрировано 23 несчастных случая со смертельным исходом и 94 несчастных случая с тяжелым исходом.

# общество # Образование

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