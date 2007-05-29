На время летних каникул "трудных" подростков отправят в лагерь

28 мая в Октябрьском районе Минска открылась первая смена в досуговом центре для тех, кто стоит на внутри школьном учете или занесен в картотеку инспекции по делам несовершеннолетних.

Отряд трудных подростков расположился не на лоне природы, а в местном ЖЭСе Октябрьского района. Здесь занялись организацией свободного времени юных хулиганов. Кто-то из ребят стоит на учете в школе за асоциальное поведение, на кого-то уже в Инспекции по делам несовершеннолетних и личное дело о судимости лежит.

Кроме занятий на месте, для ребят организуют и экскурсии по белорусским историко-культурным достопримечательностям. В плане значится даже посещение СИЗО. Инспектора говорят для трудных подростков - это поучительно. А воспитывать молодежь и педагоги и милиция будут до конца июня. Дальше начнётся вторая смена. В лагере останется часть и этих подростков и прибудут новые.