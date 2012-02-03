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На восьми участках МКАД скорость движения временно ограничена до 50 км/ч

03 февраля 2012 13:31
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Эти ограничения коснутся и сети автодорог Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекцией Минска было принято решение ограничить скорость на МКАД до 50 км/ч. По периметру всей дороги будут установлены знаки ограничения максимальной скорости 50 км/ч. Также мы призываем водителей снизить скорость при движении по городу. Скорость не должна превышать 40 км/ч. Аналогичная ситуация с МКАД образовалась на протяжении всего проспекта Победителей.

# общество

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