На восьми участках МКАД скорость движения временно ограничена до 50 км/ч

Эти ограничения коснутся и сети автодорог Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекцией Минска было принято решение ограничить скорость на МКАД до 50 км/ч. По периметру всей дороги будут установлены знаки ограничения максимальной скорости 50 км/ч. Также мы призываем водителей снизить скорость при движении по городу. Скорость не должна превышать 40 км/ч. Аналогичная ситуация с МКАД образовалась на протяжении всего проспекта Победителей.