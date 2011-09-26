На вопросы жителей города Минска ответил глава администрации Центрального района

Гость программы «Большой город» - глава администрации Центрального района Владимир Кухарев.

В Старом городе на первых этажах собираются открывать кафе и другие объекты общественного питания.

Владимир Кухарев:

Принято решение о том, чтобы все первые этажи зданий были перепрофилированы под торговлю и общепит, организаций бытовых услуг. К середине 2012 года все эти помещения будут выполнять общественные функции.

Какие меры предпринимаются для решения проблемы нехватки парковочных мест в Центральном районе?

Владимир Кухарев:

В центре города наиболее оптимальным вариантом выхода из проблемы является строительство паркингов. Мы их строим и планируем дальнейшее строительство. В этом году в сентябре был сдан паркинг на Немиге и в Ждановичах. Еще планируется строительство двух паркингов в микрорайоне Лебяжий. Паркинг на Тимирязева будет достроен к середине следующего года. Там же будет достроен торгово-развлекательный центр.

Если человек приехал в центр города, он должен оставлять машину в установленном месте, а не бросать ее, где вздумается. С этой целью в Старом городе мы планируем ввести пешеходные улицы. На День города ул. Комсомольскую мы частично перекрывали для движения автомобилей.

Решено в год вводить в районе порядка 1,5 тысяч парковочных мест.

Будет ли строиться мини-рынок в районе Веснянка?

Владимир Кухарев:

С учетом плотности застройки этой территории, мы не будем строить там мини-рынок. В непосредственной близости находится рынок «Ждановичи», где граждане могут закупить всю необходимую продукцию. Тем не менее, мы выставляли на аукцион, и были куплены несколько площадок для установки палаток, которые торгуют овощной продукцией. В следующем году, с учетом пожеланий жителей, мы расширим эту практику.

Есть ли какие-то планы по поводу выставочного комплекса «Ромашка»? Ходили слухи, что его будут сносить.

Владимир Кухарев:

Ведется реконструкция этого объекта. К концу этого года мы планируем завершить работы. Необходимо обновить фасады, сделать его более доступным, модернизировать, так чтобы еще долгие годы люди смогли бы видеть этот комплекс.

Какие инвестиции вкладываются в строительство объектов на территории Центрального района?

Владимир Кухарев:

В прошлом году нами было освоено свыше 1 трлн рублей. В этом году мы планируем порядка 1,5 трлн рублей инвестиций. Наиболее крупным инвестором является китайская компания, которая строит порядка 300 тысяч квадратных метров жилья в микрорайоне Лебяжий. Большое количество инвесторов участвуют в строительстве объектов в Старом городе. Это реконструкция и строительство гостиниц. К 2014 году планируется построить 13 новых гостиниц.

Какие планы по строительству жилья в Центральном районе?

Владимир Кухарев:

В настоящий момент мы ведем строительство микрорайона Лебяжий. Там строятся монолитно-каркассные дома. Там будет проживать около 250 тысяч человек. Для этого создаются соответствующие условия: это строительство школ, детских садов, поликлиники, магазинов. Будет создан самодостаточный, красивый микрорайон.

Также планируется вынос за пределы МКАД Минской птицефабрики. И будет также построено жилье для населения различных категорий. Это доступное жилье.