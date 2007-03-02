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На вопросы о регистрации недвижимости и земельному кадастру есть ответы

02 марта 2007 12:09
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В Минском городском агентстве по государственной регистрации недвижимости и земельному кадастру организована "горячая" линия.На сайте агентства каждую первую и третью пятницу месяца с 9.00 до 13.00 специалисты предприятия ответят на интересующие горожан вопросы. Вопросы можно также задавать при помощи интернет-пейджера, либо отправив электронное письмо. Кроме того, на сайте организована предварительная запись на прием документов от физических лиц по вопросам государственной регистрации и изготовления технической документации.
# общество

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