На вопросы о регистрации недвижимости и земельному кадастру есть ответы

В Минском городском агентстве по государственной регистрации недвижимости и земельному кадастру организована "горячая" линия.На сайте агентства каждую первую и третью пятницу месяца с 9.00 до 13.00 специалисты предприятия ответят на интересующие горожан вопросы. Вопросы можно также задавать при помощи интернет-пейджера, либо отправив электронное письмо. Кроме того, на сайте организована предварительная запись на прием документов от физических лиц по вопросам государственной регистрации и изготовления технической документации.