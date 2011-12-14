На волнующие минчан вопросы ответил первый заместитель главы администрации Московского района Минска

Воздух в Московском районе г. Минска чистый. Все в порядке. Но, по мнению жителей, не хватает спортивных сооружений.

Дмитрий Яновский, первый заместитель главы администрации Московского района Минска:

Мы надеемся, что в следующем 2012 году сможем начать проектировать один из объектов физкультурного назначения.

Будут ли построены новые парки и детские площадки в Московском районе?

Дмитрий Яновский:

Конечно, отдельный парк мы построить не сможем в силу ограниченности территории. Но будет закончено благоустройство территории между микрорайонами Малиновка-8 и Малиновка-9 с устройством пешеходных связей, зеленых газонов. Мы планируем реконструировать площадку, на которой традиционно проводятся праздники. Мы выставляем там детские аттракционы, объекты торговли и общественного питания.

По адресу Слободская, 27 много магазинов. А должен был быть детский сад. И есть ночное кафе, которое работает до 5 утра. Жильцам, окна квартиры которых выходят на кафе, это мешает спокойно отдыхать. В 8 утра у нас подъезжает «мусорка» к магазину, и начинается все сначала.

Дмитрий Яновский:

Мы знаем этот объект общественного питания. Проанализируем совместно с органами управления внутренних дел обстановку возле этого объекта. И если эти факты подтвердятся, и будет выявлено большое количество правонарушений, мы внесем предложение в Мингорисполком о сокращении режима работы кафе до 22 или 23 часов вечера.

В феврале 2012 года планировался снос дома по адресу 4-ый переулок Михалова, 8. Правда ли это, и как узнать подробнее о планах сноса?

Дмитрий Яновский:

С такими вопросами можно обратиться к нам в администрацию. Либо позвонив на «горячую» линию, либо оставив электронное сообщение в интернет-приемной, либо придя к нам на прием к заместителю руководителя, который курирует данный участок. Бывают такие случаи, когда у застройщика возникает ряд вопросов по теме сноса тех или иных жилых домов. Иногда люди не согласны с предоставленными вариантами отселения, тогда эти вопросы решаются в судебном порядке. И для того, чтобы уладить некие технические моменты, необходимо время.

Микрорайон Михалово будет, безусловно, реконструирован, и будут возведены многоэтажные дома. По конкретным адресам можно уточнить в администрации района.

Район весьма разнообразен: есть и районы со старой застройкой, и современные спальные кварталы. Например, в районе Карла Либкнехта есть раритетные двухэтажки — их планируется сохранять и реставрировать или сносить?

Дмитрий Яновский:

Действительно, улицы Карла Либхнехта, Коржа – это старый район. Разработан детальный проект планировки этой территории, согласно которому часть домов подпадает под снос, часть будут капитально отремонтированы. Более конкретно об этом можно будет говорить, когда на эту территорию придут инвесторы и застройщики. В ближайшие два года все дома останутся на своих местах. Тем не менее работы по преобразованию этой территории ведутся.