«На войне высокий духовный суд происходит». Как библиотекарь спецназа Беларуси спасла папку с фотографиями и письмами матерей «афганцев»

Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» в одной из самых закрытых воинских частей Беларуси. Рассказываем о 5-й бригаде специального назначения, которая была создана в 1963 году. В спецназ бойцы проходят жесткий отбор. Здесь могут служить лишь крепкие и выносливые мужчины, способные долгое время проводить без сна и отдыха.

Людмила Голубенко, библиотекарь 5-й отдельной бригады специального назначения:

Бригада стала не просто частью моей жизни. Это моя жизнь. И все, что связано с бригадой, с ее историей, с войной в Афганистане – это все мне бесконечно близко и дорого. Здесь формировался наш 334 отряд. Со всех бригад Советского союза прибывали к нам солдаты, офицеры. Наши очень многие уходили.

У меня в библиотеке каждый день солдаты писали рапорт за рапортом, чтобы их в Афганистан отправили. Я их успокаивала и говорила, что солдата так просто не возьмут по рапорту.

Это офицер, прапорщик – да. И дело не в том было, что они были в каком-то романтическом заблуждении. Война – это не романтика. Война – это, конечно, страшно. Но те, кто прошли войну, они реально понимают: война – это не просто кровь, не просто смерть. Там высокий духовный суд происходит. Человек на войне может спрятаться от самого себя. И от людей, которые рядом. Там маску носить нельзя. Человек в такой экстремальной ситуации раскрывается полностью. По этим вот отношениям, которые у них там возникали, по братству, по взаимовыручке, по даже какой-то нежности друг к другу, они называют друг друга «Дорогой мой товарищ» до сих пор. Для них слово «товарищ» – очень близкое, душевное слово. Только те, кто реально воевал, они не могут забыть свою войну. С войны никто не возвращается. Она всегда с ними. От войны нельзя уйти, она всегда в твоей памяти. И они по сей день по тем отношениям глубоко тоскуют. Война, казалось бы – да: кровь, смерь – очень страшно. Но когда я делала книгу и брала интервью к 25-летию отряда, всем задавала один вопрос: «Что для вас было 2 года Афганистана?». Все отвечали одинаково, может быть, разными словами, но мысль одна: Афганистан – это самых трудных 2 года, самых лучших и самых чистых и светлых. Вот так они говорят о своем Афганистане.



Именно потому что там проявлялись наилучшие человеческие качества. И наш отряд доказал своими подвигами. Все наши «шурави» советские воевали, конечно, достойно.

Этот музей начался с большой розовой папки. Это я в 98 году вернулась из декретного отпуска и зашла в штаб. Хотя туда мне совершенно не нужно было идти – тянуло меня туда. А там бумаги готовят к сожжению. Лишние и ненужные. В то время, пока меня не было, наш мемориал переоборудовали. И должны были быть фотографии всех наших бойцов. Поэтому наше командование по всем адресам, по всем республикам бывшего Советского союза отправило письма с просьбой прислать фотографию своих сыновей. Кто-то куда-то переехал, и собралось не так уж много фотографий. И все это оказалось вот в этой розовой папке. Я захожу в наше идеологическое отделение и смотрю: там открыты все шкафы, ящики, сейфы. И говорят, что будут сейчас сжигать ненужные старые бумаги. А я уже иду к этой папке. Раскрываю, а там фотографии и письма. Но там было только 63 фотографии, а 105 погибших. И я прошу: «Отдайте мне». «Тебе зачем?». «Не знаю. Отдайте. Просто отдайте». И мне отдают эту папку. И когда я несла эту папку, прижав к груди, это было совершенно непередаваемое чувство. Это было немыслимое счастье неземное.

У меня была такая радость внутренняя, ничем не объяснимая. Пока я дошла от штаба до библиотеки, открыла папку, села и взяла в руки первое письмо, материнское письмо.