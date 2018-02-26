«На войне высокий духовный суд происходит». Как библиотекарь спецназа Беларуси спасла папку с фотографиями и письмами матерей «афганцев»
Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» в одной из самых закрытых воинских частей Беларуси. Рассказываем о 5-й бригаде специального назначения, которая была создана в 1963 году. В спецназ бойцы проходят жесткий отбор. Здесь могут служить лишь крепкие и выносливые мужчины, способные долгое время проводить без сна и отдыха.
Людмила Голубенко, библиотекарь 5-й отдельной бригады специального назначения:
Бригада стала не просто частью моей жизни. Это моя жизнь. И все, что связано с бригадой, с ее историей, с войной в Афганистане – это все мне бесконечно близко и дорого. Здесь формировался наш 334 отряд. Со всех бригад Советского союза прибывали к нам солдаты, офицеры. Наши очень многие уходили.
У меня в библиотеке каждый день солдаты писали рапорт за рапортом, чтобы их в Афганистан отправили. Я их успокаивала и говорила, что солдата так просто не возьмут по рапорту.
Это офицер, прапорщик – да. И дело не в том было, что они были в каком-то романтическом заблуждении. Война – это не романтика. Война – это, конечно, страшно. Но те, кто прошли войну, они реально понимают: война – это не просто кровь, не просто смерть. Там высокий духовный суд происходит.
Человек на войне может спрятаться от самого себя. И от людей, которые рядом. Там маску носить нельзя.
Человек в такой экстремальной ситуации раскрывается полностью. По этим вот отношениям, которые у них там возникали, по братству, по взаимовыручке, по даже какой-то нежности друг к другу, они называют друг друга «Дорогой мой товарищ» до сих пор. Для них слово «товарищ» – очень близкое, душевное слово. Только те, кто реально воевал, они не могут забыть свою войну. С войны никто не возвращается. Она всегда с ними. От войны нельзя уйти, она всегда в твоей памяти. И они по сей день по тем отношениям глубоко тоскуют. Война, казалось бы – да: кровь, смерь – очень страшно. Но когда я делала книгу и брала интервью к 25-летию отряда, всем задавала один вопрос: «Что для вас было 2 года Афганистана?». Все отвечали одинаково, может быть, разными словами, но мысль одна:
Афганистан – это самых трудных 2 года, самых лучших и самых чистых и светлых. Вот так они говорят о своем Афганистане.
Именно потому что там проявлялись наилучшие человеческие качества. И наш отряд доказал своими подвигами. Все наши «шурави» советские воевали, конечно, достойно.
Этот музей начался с большой розовой папки.
Это я в 98 году вернулась из декретного отпуска и зашла в штаб. Хотя туда мне совершенно не нужно было идти – тянуло меня туда. А там бумаги готовят к сожжению. Лишние и ненужные. В то время, пока меня не было, наш мемориал переоборудовали. И должны были быть фотографии всех наших бойцов. Поэтому наше командование по всем адресам, по всем республикам бывшего Советского союза отправило письма с просьбой прислать фотографию своих сыновей. Кто-то куда-то переехал, и собралось не так уж много фотографий. И все это оказалось вот в этой розовой папке. Я захожу в наше идеологическое отделение и смотрю: там открыты все шкафы, ящики, сейфы. И говорят, что будут сейчас сжигать ненужные старые бумаги. А я уже иду к этой папке. Раскрываю, а там фотографии и письма. Но там было только 63 фотографии, а 105 погибших. И я прошу: «Отдайте мне». «Тебе зачем?». «Не знаю. Отдайте. Просто отдайте». И мне отдают эту папку.
И когда я несла эту папку, прижав к груди, это было совершенно непередаваемое чувство. Это было немыслимое счастье неземное.
У меня была такая радость внутренняя, ничем не объяснимая. Пока я дошла от штаба до библиотеки, открыла папку, села и взяла в руки первое письмо, материнское письмо.
Стала читать… Конечно, я плакала.
Пока я дочитала все письма и досмотрела до конца фотографии, они уже были моими родными и близкими. Все до единого. И я это не могу объяснить. Это что-то из духовной области, это невозможно объяснить словами. Я уже их всех знала. И я стала их просто разыскивать. Кто-то здесь живет из нашего отряда. Начала адреса поднимать. Так потихоньку и отряд наш начал возрождаться.
Появилось второе дыхание, и отряд родился второй раз через 20 лет.
И они приезжают каждые пять лет сюда во всех бывших республик. Для них это большая радость, потому что это единственный музей, который отрядный музей. И не только наши белорусы. 21 апреля – День гибели роты. Приезжают обязательно все белорусы. Это их дом, и они приезжают сюда, как к себе домой.