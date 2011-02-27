На военной авиабазе в Лиде бомбят и стреляют без всяких ограничений

Пока командир 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиационной базы делает разведку погоды, на земле готовят штурмовики и бомбардировщики.

С прошлого года военная база в Лиде — это, как говорится, два в одном. Штурмовую и бомбардировочно-разведывательную соединили в одну воинскую часть. Во-первых, это экономически целесообразнее. А во-вторых, в Беларуси сейчас полным ходом идет работа по оптимизации структуры Вооруженных Сил. Армия любит порядок во всем.

У Федора Малошевского 27 лет выслуги. Выйдя на пенсию, все же вернулся в фактически свой второй родной дом.

Федор Малошевский, слесарь по ремонту авиационного вооружения:

Внимательно все надо делать, меры безопасности — превыше всего. Если четко все соблюдать и выполнять, согласно руководящим документам и обязанностям, всё будет нормально.

Проверить нужно не только боевые машины, но и погоду, вернее то, как самолет будет вести себя в воздухе. Командир — везде первый.

Александр Карев, командир 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиационной базы:

Погода позволяет на двух полигонах бомбить, стрелять без всяких ограничений.

Учебные полеты на штурмовой авиабазе бывают практически каждый день. Самолеты начинают готовить за несколько часов. Сантиметр за сантиметром проверяют, перепроверяют, переперепроверяют.

Чтобы один штурмовик поднялся в воздух, его обслуживают 200 человек. На высоте должно быть буквально всё — от электроники до чистоты стекла.

Задания максимально приближены к реальным условиям: по сложности взлета, маневрам в воздухе, действиям на полигоне и, само собой, по боекомплекту. Авиационная пушка может поражать как воздушные, так и наземные цели.

Иван Кушнер, начальник технического расчета подготовки авиационного вооружения:

Весь боекомплект получает 250 снарядов, но сейчас на учебно-боевую подготовку мы заряжаем 24 снаряда: 12 бронебойных и 12 осколочно-фугасных.

Летом на авиабазе в Лиде создали Центр подготовки летного состава. Помимо боевых машин, есть тренажеры, полностью имитирующие боевой полет. Разработка, кстати, наша. О ее качестве лучше всего говорят поставки за границу — в страны, где на вооружении стоят тоже Су-25. Сегодня класс пустует — все в настоящем небе. Полеты продолжатся, даже когда стемнеет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».